Летние Сурдлимпийские игры. Борцы из Кыргызстана завоевали две медали

Борцы греко-римского стиля из Кыргызстана завоевали две бронзовые медали на Сурдлимпийских играх, которые проходят в Бразилии. Результаты можно посмотреть на сайте соревнований.

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Третье место заняли Смадияр Жумакадыров (до 55 килограммов) и Миляз Марков (130 килограммов).

Отметим, бронзовые медали для Кыргызстана ранее завоевали дзюдоист Каналбек уулу Ильгиз (свыше 100 килограммов), таэквондистка Бермет Марсбекова (до 57 килограммов), серебряную — по таэквондо — принес Азамат Мавлонов (до 80 килограммов).

Кыргызстанцы сегодня продолжат борьбу за медали.

Сурдлимпийские игры проводят среди людей с нарушениями слуха.