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Спорт

Летние Сурдлимпийские игры. Кыргызстанец завоевал медаль после серьезной травмы

Каналбек уулу Ильгиз на Сурдлимпийских играх, которые проходят в Бразилии, в схватке за выход в финал с французским дзюдоистом получил серьезную травму. Об этом сообщил его тренер Сергей Кладнов в Instagram.

По его словам, у спортсмена диагностировали вывих плеча, разрыв связок, и медики настаивали на госпитализации. Однако Каналбек уулу Ильгиз отказался и решил бороться за третье место.

«Наш спортивный врач Бактыгуль Насыровна сделала все возможное... В итоге, проявив силу духа и мужество, Ильгиз с одной рукой сумел бросить на иппон болгарского спортсмена и завоевать бронзовую медаль», — написал Сергей Кладнов.

Отметим, бронзовые медали для Кыргызстана ранее завоевали дзюдоист Каналбек уулу Ильгиз (свыше 100 килограммов), таэквондистка Бермет Марсбекова (до 57 килограммов), серебряную — по таэквондо принес Азамат Мавлонов (до 80 килограммов).

Кыргызстанцы сегодня продолжат борьбу за медали.
Ссылка: https://24.kg/sport/233045/
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