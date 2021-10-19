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Спорт

Кыргызстанец завоевал бронзу чемпионата мира по борьбе среди ветеранов

Фото кадр из трансляции. Сааданбек Ниязов

Кыргызстанец Сааданбек Ниязов в весовой категории до 130 килограммов в дивизионе E выиграл встречу за бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе среди ветеранов, который стартовал сегодня в городе Лутраки (Греция).

Он оказался сильнее Игоря Полетаева из России — 10:4.

Сегодня еще один кыргызстанец Талант Бегалиев в весовой категории до 70 килограммов (дивизион E) выиграл золотую медаль чемпионата.

Отметим, спортсмены разделены по дивизионам по возрасту (от 35 до 60 лет).

Чемпионат завершится 24 октября. Всего от Кыргызстана в Грецию поехали шесть спортсменов и двое судей.
Ссылка: https://24.kg/sport/210930/
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