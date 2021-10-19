Кыргызстанец завоевал золото чемпионата мира по борьбе среди ветеранов

Кыргызстанец Талант Бегалиев выиграл финал чемпионата мира по борьбе среди ветеранов, который стартовал сегодня в городе Лутраки (Греция).

В финальной схватке в весовой категории до 70 килограммов (дивизион E) он победил Майкла Ли Мэдри из США — 11:0.

Еще один кыргызстанец в весовой категории до 130 килограммов в том же дивизионе Сааданбек Ниязов поборется за бронзовую медаль чемпионата.

Отметим, спортсмены разделены по дивизионам по возрасту (от 35 до 60 лет).

Чемпионат завершится 24 октября. Всего от Кыргызстана в Грецию поехали шесть спортсменов и двое судей.