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Спорт

Рафаэль Физиев заявил, что больше не намерен выступать под флагом Кыргызстана

Боец UFC из Кыргызстана Рафаэль Физиев заявил, что больше не будет выступать под флагом Кыргызстана. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в Instagram.

Причиной, побудившей его к этому, по словам Физиева, стала травля со стороны муфтията.

«Сегодня я и моя семья столкнулись с травлей со стороны муфтията и некоторых известных в Кыргызстане людей. Из-за этой травли, из-за лживых видео, непонятно для чего сделанных, я и моя семья получаем гневные сообщения со всего Кыргызстана. Речь идет не о десятках, а о сотнях и даже тысячах сообщений. Что хочу сказать. Я никогда не был проповедником. Всегда показывал свою жизнь, как и миллионы других пользователей Instagram. В светском государстве каждый в рамках закона вправе делать то, что он пожелает. Чем я и занимался. Из-за этого я и моя семья сегодня получили большую травлю со стороны муфтията.

Суть в чем? Все. Я ухожу. Меня с Кыргызстаном больше ничего не связывает, кроме паспорта. Мою семью тоже. В ближайшее время мы будем думать, наверное, о переезде из этой страны, потому что вот так все пошло. Плюс к тому — я прекращаю выступать под флагом Кыргызстана. Как было и раньше, моя семья и я были сами по себе. Я никому ничем не обязан. И мне никто ничем не обязан. Так что всем салам алейкум! Люди, которые все это замутили, хлопаю вам. Гордитесь собой и считайте себя мужчинами. Аллах всех рассудит», — сказал Рафаэль Физиев.

О какой именно травле идет речь, из видеоролика неясно. Сам Физиев пока недоступен для комментариев. Не делали заявлений по этому поводу и официальные представители бойца.

Напомним, 8 августа в Лас-Вегасе завершился бой кыргызстанца Рафаэля Физиева и американца Бобба Грина. Бойцы смешанных единоборств в легком весе встретились в поединке UFC 265. Итог встречи — 3:1 в пользу Рафаэля.

В декабре 2020 года кыргызстанец победил в поединке представителя Бразилии Ренато Мойкано, отправив его в нокаут в первом раунде. Он занимает 13-е место в рейтинге легкого дивизиона.
Ссылка: https://24.kg/sport/210324/
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