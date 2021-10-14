Рафаэль Физиев заявил, что больше не намерен выступать под флагом Кыргызстана

Боец UFC из Кыргызстана Рафаэль Физиев заявил, что больше не будет выступать под флагом Кыргызстана. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в Instagram.

Причиной, побудившей его к этому, по словам Физиева, стала травля со стороны муфтията.

«Сегодня я и моя семья столкнулись с травлей со стороны муфтията и некоторых известных в Кыргызстане людей. Из-за этой травли, из-за лживых видео, непонятно для чего сделанных, я и моя семья получаем гневные сообщения со всего Кыргызстана. Речь идет не о десятках, а о сотнях и даже тысячах сообщений. Что хочу сказать. Я никогда не был проповедником. Всегда показывал свою жизнь, как и миллионы других пользователей Instagram. В светском государстве каждый в рамках закона вправе делать то, что он пожелает. Чем я и занимался. Из-за этого я и моя семья сегодня получили большую травлю со стороны муфтията.

Суть в чем? Все. Я ухожу. Меня с Кыргызстаном больше ничего не связывает, кроме паспорта. Мою семью тоже. В ближайшее время мы будем думать, наверное, о переезде из этой страны, потому что вот так все пошло. Плюс к тому — я прекращаю выступать под флагом Кыргызстана. Как было и раньше, моя семья и я были сами по себе. Я никому ничем не обязан. И мне никто ничем не обязан. Так что всем салам алейкум! Люди, которые все это замутили, хлопаю вам. Гордитесь собой и считайте себя мужчинами. Аллах всех рассудит», — сказал Рафаэль Физиев.

О какой именно травле идет речь, из видеоролика неясно. Сам Физиев пока недоступен для комментариев. Не делали заявлений по этому поводу и официальные представители бойца.

Напомним, 8 августа в Лас-Вегасе завершился бой кыргызстанца Рафаэля Физиева и американца Бобба Грина. Бойцы смешанных единоборств в легком весе встретились в поединке UFC 265. Итог встречи — 3:1 в пользу Рафаэля.

В декабре 2020 года кыргызстанец победил в поединке представителя Бразилии Ренато Мойкано, отправив его в нокаут в первом раунде. Он занимает 13-е место в рейтинге легкого дивизиона.