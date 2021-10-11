Золото на руинах. В каких условиях занимаются будущие олимпийские чемпионы

О спортсменах в Кыргызстане принято вспоминать лишь в моменты их триумфа, равно как и о самом спорте. Чиновники с интересом разглядывают медали чемпионов и в то же время проявляют удивительную слепоту к условиям, в которых готовятся к победам.

На примере нескольких спортивных школ Бишкека мы решили показать, насколько непросто нашим спортсменам и их тренерам дается золото.

Зал, где формируется национальная сборная

Это историческое здание 1938 года постройки, расположенное в самом центре Бишкека, известно многим. До недавнего времени здесь был Первомайский районный суд. Во второй его части находится Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по спортивным единоборствам.

Сегодня здесь занимается 400 учеников со всего города. Мальчишки и девчонки, которые в будущем станут олимпийским резервом страны.

В этих залах формируется треть будущих национальных сборных Кыргызстана по боксу и дзюдо.

Среди выходцев — участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Азии: дзюдоисты Юрий Краковецкий, Чингиз Мамедов, Владимр Золоев, Артур Те, боксер Эркин Адылбек уулу и многие другие.

Капитального ремонта здание не видело со дня постройки. Протекающая крыша, отсыревшие стены и прогнившие полы. Текущий косметический ремонт все эти годы тренеры делали своими силами. Например, сами соорудили боксерский ринг. Он нестандартный — меньшего размера, но для тренировок годится.

В этом году мэрия впервые выделила на ремонт здания 2 миллиона 450 тысяч сомов. Удалось заменить крышу и полы. Покрасить и привести в порядок тренировочные залы.

Денег хватило лишь на то, чтобы закрыть самые наболевшие вопросы. Сантехника, внутренние стены, раздевалки и туалеты выглядят ужасно. Острая нехватка и в спортивном инвентаре.

Зал, который подарил Кыргызстану Айсулуу Тыныбекову

Физкультурно-оздоровительный модульный комплекс «Кисловодск» — так официально называется это сооружение, расположенное в центре микрорайона «Восток-5».

Когда-то в столице Кыргызстана таких комплексов, собранных из металлоконструкций и СИП-панелей, было 15. Сегодня остался один. Здесь располагается зал греко-римской борьбы. Остальные ФОКи либо уничтожены, либо превратились в склады и мини-рынки.

Построенный в 1984 году, он был рассчитан на 15 лет службы. Однако благодаря стараниям тренеров дожил до наших дней. Именитые спортсменки, гордость Кыргызстана — Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова и Айпери Медет кызы — выходцы из этого зала. Тыныбекова тренируется здесь и сегодня, как и многие другие чемпионы и чемпионки.

По соседству сегодня ведется строительство нового спортивного комплекса. Чтобы воплотить проект в жизнь, потребовалось 10 лет согласований. Его стоимость — 53 миллиона сомов.

Это первый и единственный ФОК, за годы независимости построенный в Бишкеке за счет государства.

«Строительные работы начались 20 декабря 2019 года. В марте 2020-го случилась пандемия, и до октября стройка была заморожена. Потом произошли известные события. Сегодня строительство продолжается. Объект почти готов к сдаче в эксплуатацию», — говорит Жолдошбек Бекбоев, директор СДЮСШОР имени Раатбека Санатбаева.

По словам специалиста, чтобы полностью раскрыть потенциал отечественных борцов, такие комплексы должны быть в каждом районе Бишкека и в каждом крупном городе Кыргызстана.

Зал, который детям подарили ветераны самбо

Тем, кто всерьез увлекается самбо, этот подвал на улице Абая прекрасно знаком. Культовое место — клуб «Самбист». Тренироваться в нем начали в далеком 1987-м. Тренеры — Александр Жуков и Алмаз Карпаев. Сегодня здесь занимается около 100 детей.

Выглядит этот клуб вполне прилично, особенно в сравнении с другими. И во многом это заслуга тренера и тех, кто когда-то в нем занимался.

«Здесь были голые стены и подобие борцовского ковра. Привести зал в порядок помогли ветераны самбо — наши соотечественники и те, кто уехал из Кыргызстана, но болеет за кыргызское самбо душой», — говорит Жуков.

Общими усилиями удалось сделать новый пол, застелить профессиональные борцовские ковры, выровнять и заклеить баннерами стены, полностью заменить электропроводку. Это первый за годы жизни зала капитальный ремонт.

Зал, в котором тренируются паралимпийцы

СДЮШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта в четвертом микрорайоне Бишкека. Это одно из немногих, если не единственное место в столице, где дети с инвалидностью могут начать путь в большой спорт.

Для понимания. В таких условиях готовились и шли к победе Эсен Калиев, ставший пятым в состязаниях по пауэрлифтингу на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро; Роман Омурбеков, участник Паралимпийских игр в Барселоне, Атланте, Сиднее, Афинах и Пекине. В таких условиях сегодня тренируются еще 70 молодых ребят, доказывающих миру, что инвалидность — не приговор. Школа развивает направления парапауэрлифтинга, параармрестлинга, парадзюдо, паратхэквондо.

Здесь же расположены и уникальные, единственные в Бишкеке грунтовые теннисные корты. Состояние их удручающее. У школы нет даже собственного помещения. Небольшой подвал арендуют у Госгеологии за 260 тысяч сомов в год.

«В этом году мы наконец-то вошли в титульный список планируемых к строительству объектов. Управление капитального строительства готовит документацию на возведение спортивного комплекса для ЛОВЗ, который мы предлагаем поставить рядом с кортами. Проект оценивается в 10 миллионов сомов», — говорит директор школы Шейшенкул Бакиров.

Зал, в котором не тренируется никто

Подвал Спортивно-реабилитационного центра — бывшей Поликлиники строителей на проспекте Манаса. Во времена президентства Курманбека Бакиева часть его была бесплатно отдана частникам. Здесь приближенные обустроили офис одной из служб такси. После апрельских событий 2010-го мэрия вновь передала его частникам, на этот раз в аренду под тренажерный зал. В 2014 году полуподвальное помещение вернули городу и отдали Школе олимпийского резерва по национальным и настольным видам спорта.

«К сожалению, прежние пользователи этого зала совершенно его разрушили. Закрыли все вентиляционные шахты и окна. Сантехника течет. Полуподвал постоянно затапливается. Мы не могли им пользоваться. Наши просьбы игнорировались. Инициатива нынешнего руководства управления физической культуры и спорта мэрии привела к тому, что зал все-таки включили в титульный список на следующий год», — говорит директор СДЮШОР Камчыбек Касымов.

Сегодня школу посещает 514 детей, занимающихся настольным теннисом, а также популяризацией настольной национальной игры тогуз-коргоол, включенной в список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества, африканской увари и индийской игры мангала. Мест для тренировок не хватает катастрофически, и восстановление полуподвала станет для детей настоящим подарком.

Городской бюджет. Один процент интереса к спорту

В Бишкеке на сегодняшний день работают 12 специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва по 69 видам спорта, 35 из которых — олимпийские.

Один процент — примерно столько ежегодно закладывается в бюджет Бишкека на развитие спорта.

«Свои небольшие бюджеты есть и у каждой СДЮШОР, но несмотря на это, сфера находится в состоянии постоянного дефицита средств», — говорит возглавляющий управление с лета прошлого года заслуженный тренер КР Нурлан Токоноев.

Фото 24.kg. Нурлан Токоноев

По его оценкам, для более или менее нормального функционирования в казну столицы на поддержку спорта нужно закладывать сумму в два раза больше.

«По нашим расчетам каждой СДЮШОР на текущий их ремонт и нормальное функционирование требуется порядка 10 миллионов сомов, а их в городе 12. Сейчас силами УКС заканчивается строительство ФОК в «Востоке-5». Ведем работу по восстановлению подвала для Школы национальных видов спорта и теннисного корта в 4-м микрорайоне, боремся за каждый зал», — отмечает Токоноев.

Наболевший вопрос — зарплаты тренеров. Все чаще профессионалы уходят в частные спортивные клубы.

«Тренерская ставка — 7 тысяч 200 сомов, плюс к ней идут надбавки за стаж, результаты учеников на местных и международных соревнованиях. Система поощрения людей, дающих результаты, есть. Но есть и те, кто годами числится в штате школ, но фактически ничего не делает. С первого дня ведем работу, чтобы вычистить школы от мертвых душ, сталкиваемся с сопротивлением», — уверяет он.

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Немало проблем, по признанию Токоноева, досталось и от прежних руководителей управления. Факты хищений легли в основу уголовных дел.

«Комментировать их ход я не могу — это задача правоохранительных органов. Есть, в конце концов, и презумпция невиновности. Если без персоналий, то в предыдущие годы кто-то старался и что-то делал, а кто-то, становясь начальником, за год-два покупал недвижимость на Иссык-Куле и джипы. Одно могу сказать с уверенностью: должное внимание спорту не уделялось десятилетиями», — подытожил он.

По словам Токоноева, управление также ведет работу по привлечению спонсоров и меценатов — в основном это ветераны спорта. Большие планы и по сотрудничеству с международными федерациями, но самые большие надежды по-прежнему возлагаются на бюджет.