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Спорт

Сына советника президента Аскар Салымбеков предлагает представить к госнаграде

Сына советника президента страны Медета Букуева — Нурдина Букуева представят к государственной награде. Об этом на внеочередном конгрессе Кыргызского футбольного союза сообщил его вице-президент Аскар Салымбеков.

Отметим, что Нурдин Букуев стал первым рефери в мире, который обслуживал матчи на четырех чемпионатах мира по футзалу.

«Нужно также обратиться к президенту, чтобы издали указ или постановление для развития отечественного футбола. Президент же любит футбол. Давайте сделаем обращение от конгресса, включим пункты о представлении Нурдина Букуева к награде и о развитии футбола», — сказал Аскар Салымбеков.
Ссылка: https://24.kg/sport/209941/
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