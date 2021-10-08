Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова завоевала золото чемпионата мира по борьбе

Спортсменка из Кыргызстана Мээрим Жуманазарова выиграла чемпионат мира по борьбе, который проходит в Осло.

В финале она одолела Рин Мияджи из Японии, уложив соперницу на лопатки (туше).

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по борьбе подаст протест на судейство в полуфинальной схватке чемпионата мира между Ханум Велиевой и Мээрим Жуманазаровой.

Напомним, сборная КР по вольной борьбе заняла 11-е место чемпионата мира. У женской сборной уже две медали — золотая Айсулуу Тыныбековой и бронзовая Айпери Медет кызы.

Сегодня начнут выступления борцы греко-римского стиля Жоламан Шаршенбеков (60 килограммов) и Бексултан Махмудов (97 килограммов).