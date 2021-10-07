Сборная России по борьбе оспорит результат поединка Жуманазаровой и Велиевой

Тренерский штаб сборной России по спортивной борьбе подаст протест на судейство в полуфинальной схватке чемпионата мира между россиянкой Ханум Велиевой и Мээрим Жуманазаровой. Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что накануне Ханум Велиева уступила кыргызстанке в полуфинальной схватке.

«Мы подаем протест. Была грубая ошибка, граничащая с глупостью. По показаниям на табло Велиева должна была выходить в финал. Есть повод еще раз заострить внимание на том, что любым делом должны заниматься здравомыслящие и ответственные люди, тем более судейством», — сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.