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Спорт

Сборная России по борьбе оспорит результат поединка Жуманазаровой и Велиевой

Тренерский штаб сборной России по спортивной борьбе подаст протест на судейство в полуфинальной схватке чемпионата мира между россиянкой Ханум Велиевой и Мээрим Жуманазаровой. Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что накануне Ханум Велиева уступила кыргызстанке в полуфинальной схватке.

«Мы подаем протест. Была грубая ошибка, граничащая с глупостью. По показаниям на табло Велиева должна была выходить в финал. Есть повод еще раз заострить внимание на том, что любым делом должны заниматься здравомыслящие и ответственные люди, тем более судейством», — сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.
Ссылка: https://24.kg/sport/209670/
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