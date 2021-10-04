Кыргызстанский борец Эрназар Акматалиев в полуфинале чемпионата мира

Эрназар Акматалиев в весовой категории 70 килограммов по вольной борьбе вышел в полуфинал чемпионата мира.

Он был сильнее Эрфана Мохаммада Элахи из Ирана.

Отметим, судьи несколько минут пересматривали повтор последних секунд схватки и после этого присудили победу кыргызстанцу.

Ранее он выиграл схватки со спортсменами из Армении — 11:2 и Шри-Ланки — 10:0.

Ранее в полуфинал вышла Айсулуу Тыныбекова, победив спортсменку из Беларуси.

Напомним, в Осло (Норвегия) проходит чемпионат мира по борьбе. Начали его с 3 октября вольники, затем пройдут соревнования по женской борьбе с 4 октября. Завершат их борцы греко-римского стиля с 7 октября. Состав команды из КР можно посмотреть по ссылке.