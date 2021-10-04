Сегодня у Айсулуу Тыныбековой на чемпионате мира по борьбе первая схватка

Сегодня на чемпионате мира по борьбе свои первые встречи проведут Айсулуу Тыныбекова и Эрназар Акматалиев. Об этом сообщает сайт UWW.

Действующая чемпионка мира в весовой категории до 62 килограммов Айсулуу Тыныбекова встретится на ковре с Нонокой Озаки из Японии, а Эрназар Акматалиев со спортсменом из Шри-Ланки.

Начало схваток предварительного раунда — в 14.30 по бишкекскому времени.

Напомним, в Осло (Норвегия) проходит ЧМ по борьбе. Начали чемпионат с 3 октября вольники, затем пройдут соревнования по женской борьбе с 4 октября. Завершат их борцы греко-римского стиля с 7 октября. Состав команды из КР можно посмотреть по ссылке.