Именитые спортсмены поставили под сомнение рекорд Владислава Шулико

Именитый кыргызстанский пловец Ахмед Анарбаев и старший тренер команды по плаванию на открытой воде НОК Казахстана Евгений Худяков поставили под сомнение рекорд Владислава Шулико, переплывшего Иссык-Куль. Спортсмены прислали 24.kg видеообращение, в котором указывают на ряд грубейших нарушений: отсутствие во время заплыва независимого судейства и других пловцов, способных составить конкуренцию Шулико.

«В 2020 году мы с сыном Виталием Худяковым при подготовке к Олимпиаде переплыли Иссык-Куль, преодолев дистанцию в 56 километров за 13 часов 18 минут. В качестве рефери выступал легендарный пловец Ахмед Анарбаев, который зафиксировал рекорд. Владислав Шулико сейчас уверяет, что приглашал Виталия для участия в недавнем заплыве. Но это не так. В личной переписке он честно признался, что побоялся соперничества», — говорит тренер Евгений Худяков.

Ахмед Анарбаев делает акцент на то, что в заплыве Владислава Шулико не было ни судейской коллегии, ни независимых наблюдателей.

Для фиксации мирового рекорда необходимо участие судей мирового уровня, для рекорда Кыргызстана — национального. Однако ни первые, ни вторые к контролю за заплывом не допущены.

Вызвал вопросы у спортсменов и формат, в котором плыл Владислав. По их информации, в течение дня каждые четыре часа пловец делал часовой перерыв на отдых, на ночь поднимался на корабль для сна.

Они напомнили, что один день заплыва Владислав Шулико и вовсе провел на корабле у берега, пережидая шторм.

«О каком рекорде может быть речь? В таком же формате мировые спортсмены проплывали не 180, а тысячи километров. Чувствуете разницу в дистанциях? У рекордов есть критерии скорости и дистанции. Владислав Шулико преодолел 180 километров за 127 часов. Его средняя скорость составляла 1,5 километра в час. Это с учетом того, что независимых рефери не было. Они бы зафиксировали скорость еще меньше. Так что это ни по каким критериям не рекордный заплыв», — подытожил Евгений Худяков.

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Для справки

Ахмед Анарбаев — учредитель и первый президент Федерации плавания Кыргызстана, экс-рекордсмен Европы по плаванию, участник Олимпийских игр 1968 года, чемпион мира в категории «Мастерс» в 2015-м. В ноябре 1991 года был в составе команды, переплывшей озеро Иссык-Куль из Тамги в Чолпон-Ату, общая дистанция тогда составила 37 километров при температуре 7 градусов. Этот заплыв занесен в Книгу рекордов Гиннесса и является официальным рекордом переплыва озера.

Евгений Худяков — старший тренер команды по плаванию на открытой воде НОК Казахстана, тренер высшей категории.

Кыргызстанец Владислав Шулико переплыл Иссык-Куль за пять с половиной дней. Мастер спорта по плаванию преодолел 181 километр — дистанцию, равную 3 тысячам 600 олимпийским бассейнам.