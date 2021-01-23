Ахмед Анарбаев: Я случайно пришел в спорт, но доплыл до Олимпиады в Мексике

Ахмед Анарбаев — единственный из кыргызских спортсменов, который в составе сборной СССР по плаванию попал на Олимпиаду в Мехико. После ухода из большого спорта установил весьма любопытный рекорд, достойный книге Гиннесса. Он первым переплыл Иссык-Куль.

В бассейн пришел только из-за брата

Первые серьезные жизненные трудности школьник Ахмед испытал на заре спортивной карьеры. Да и весь путь к чемпионским вершинам у нашего героя был не прост. Не раз судьба проверяла его на прочность.

— В плавание пришел случайно. Лето 1961 года выдалось очень жарким. Младший брат уговорил записаться в секцию и посещать тренировки вместе. Тогда мне стукнуло 13 лет. Для любого вида спорта слишком поздно, чтобы мечтать о чемпионстве. В секцию «Динамо» был вечный недобор. Многим детям тогда, в дни школьных каникул, было не до тренировок. Тренер Владимир Васильевич Быков при первой встрече внимательно посмотрел на меня и предупредил: «До осени ходи на тренировки. Там посмотрим. В сентябре специальный отбор. Выдержишь — останешься в секции, нет — извини», — рассказывает Ахмед Анарбаев.

Через свое первое испытание в бассейне он прошел успешно. После первых соревнований к нему подошла старший тренер юношеской сборной Киргизии. Поинтересовалась, сколько лет. «В этом возрасте многие наши спортсмены заканчивают», — огласила она вердикт.

В то время Ахмед не мечтал о большом спорте, было желание хорошо научиться плавать.

Особых иллюзий мальчишка не питал. Брат был младше его и имел разряд. Интерес к плаванию у подростка проснулся после 1 сентября, когда его официально зачислили в секцию.

— В группе я лучше всех плавал. В то время общество «Динамо» не имело должного финансирования. Оно не могло молодым спортсменам оплатить аренду крытого бассейна. Поэтому плавали мы только летом, а когда наступала зима, занимались обычной физической подготовкой. Весной 1963 года попал на первые серьезные соревнования — первенство города среди школьников. Там я выиграл все три дистанции, на которых выступал, — вольный стиль, баттерфляй и плавание на спине, — вспоминает Ахмед Алиевич.

После этих стартов в жизни начинающего пловца произошло событие, которое впоследствии стало знаменательным. К нему подошел его будущий наставник Рустам Хамзин, старший тренер сборной Киргизской ССР. Через год будущий чемпион перешел к нему в группу.

От первых побед до Олимпиады в Мексике

— Это потом, со временем, я стал понимать, что попал не просто к отличному тренеру, но и к гениальному педагогу. Он сумел создать такой коллектив единомышленников, что мы не мыслили себя друг без друга. Просили тренера заниматься с нами и в выходные дни. Отказать воспитанникам он не мог. За все время мы не слышали от него ни одного грубого слова. Перейдя в общество «Алга», я мог тренироваться круглый год, — вспоминает наш собеседник.

Ахмед Анарбаев честно признался, что трехразовые тренировки в день отнимали очень много времени. Начала страдать учеба в школе. В восьмом классе пришлось перейти в школу рабочей молодежи.

— Даже сейчас страшно вспоминать, что приходилось вставать в 5.30. Сначала первая тренировка, в 16.00 — вторая, вечером — третья. Домой возвращался около полуночи. Такой сумасшедший график был, — рассказывает он.

Фото Юрия Кузьминых. Чтобы добиться успеха, тренировался по три раза в день

Пловцы со всего Союза варились в одном котле. Это была своеобразная ступенька перед попаданием в сборную. В эти дни на сборы иногда приезжали маститые спортсмены — чемпионы. Все смотрели на них и мечтали быть хоть чуточку похожими на мастеров.

— Основная масса пловцов добившихся успехов в спорте тогда выступала в главной юношеской команде. После можно было пробиться во взрослую команду. В 1968 году был чемпионат СССР среди профсоюзных команд в Ялте. Меня поставили на восьмую дорожку, рядом со стартером. Судья стоит рядом, я допустил фальстарт. Права на вторую ошибку у меня не было. Зрители на трибунах освистали меня. В том заплыве я пришел первым. После того как вылез из воды, отношение зрителей изменилось. Тогда понял, что в жизни, а тем более в спорте, все относительно.

Еще один курьез случился в Англии на матчевой встрече Великобритания — СССР. «Мы стояли у бортика бассейна, когда нас начали представлять. Когда очередь дошла до меня, диктор огласил мою фамилию. Я был в то время очень загорелый. Зрителям не понравился мой цвет кожи. После этого с трибун в мой адрес послышались окрики и свист. Капитан соперников после соревнований специально нашел меня в Лондоне и пригласил в ресторан. Извинился за расизм на трибунах», — рассказывает собеседник.

Тренеры заметили его успехи и пригласили в Ереван на личный чемпионат СССР по плаванию. Лучшие должны были попасть в Олимпийскую команду.

— На дистанции 400 метров я занял третье место. Вечером приходит мой наставник и сообщает сенсационную новость. Несколько минут назад на тренерском совете меня зачислили в команду. Там подняли вопрос, почему в ней нет Анарбаева. В общем, за мою кандидатуру спортивные чиновники проголосовали единогласно. Президент Федерации плавания СССР Захарий Фирсов предупредил: если в течение трех ближайших дней я не сделаю разрешительные документы на выезд за границу, меня автоматически лишат поездки в Мексику.

Глубокой ночью пошли звонить Долену Омурзакову. После Ахматбек Суюмбаев (председатель Совета министров Киргизской ССР) вызвал специальную комиссию с печатями.

Фото Юрия Кузьминых. Решение тренеров лишило его серебра Олимпийских игр

— Своим появлением в сборной я, наверное, вызвал недоверие у московских тренеров, чужаков нигде не любят. В это время я был в хорошей форме. За четыре дня до официальных олимпийских стартов провели заплывы. Я улучшил свое время на дистанции почти на секунду. Но в итоге в эстафете вместо меня поставили москвича. Таким образом, я лишился олимпийской серебряной медали. Тогда в этом виде плавания мы уступали только американцам, — отмечает Ахмед Алиевич.

Чуть позже, в 1969-м, он стал победителем Кубка Европы в эстафете, а через год на первенстве Старого света в Барселоне завоевал серебряную медаль в эстафете 4×200. После меня признали спортсменом года Киргизии.

В 1970 году во время углубленного медосмотра врачи выявили проблемы с сердцем.

— Перестали приглашать на сборы в сборную. Специалисты по плаванию поставили на мне крест. Несмотря на то что я уже был женат, из военкомата пришла повестка. Меня отправили служить срочную службу в зенитно-ракетные войска в Таджикистан. Связаться с тренером удалось через несколько месяцев, когда меня отпустили в увольнительную, — вспоминает Ахмед Анарбаев.

Покорение Иссык-Куля

Ахмед Анарбаев первым из кыргызстанцев, кому удалось переплыть озеро Иссык-Куль.

— Были две попытки. Первая в 1982 году. Она удалась из-за того, что дистанция была 36 километров . Чтобы доплыть от села Покровка до Ананьево, потребовалось 11 часов. Тогда я работал гостренером в Спорткомитете и отвечал за организацию спортивного мероприятия на Иссык-Куле. Так получилось, что перед заплывом мы с приятелем съели всего лишь банку тушенки и поплыли. Хорошо, что нас сопровождали. Через три часа мой визави сошел с дистанции, остальной путь мне пришлось преодолевать в одиночку, — продолжил он.

Через три года Ахмед Алиевич вновь собрался покорять озеро, только теперь в одиночку.

— Вот тогда я уже готовился и хотел переплыть в самом широком месте — стартовал в Тамге на южном берегу и направился в Чолпон-Ату, — подчеркнул он.

Фото Юрия Кузьминых. Вторая попытка покорить Иссык-Куль вышла неудачной

Заплыв оказался неудачным. Поднялся сильный ветер, дождь, большая боковая волна, из-за которой сопровождающий катер несколько раз терял пловца. Плыть в кильватере судна было очень сложно. Вода из-под винтов автоматически создавала постоянное встречное течение. К тому же от дизельного двигателя идут выхлопы. В конце концов сбилось дыхание, свело мышцы. Когда Ахмеда вытащили на катер, у него началась рвота. Заплыв пришлось прекратить.

— Ахмед Алиевич, вы счастливый человек?

— Конечно. Любимая супруга, с которой мы много лет вместе. Основное, что мне преподнесла судьба, — это встреча с тренером Рустамом Хамзиным. Он сейчас в России, ему 94 года. Он в полном здравии. Этот человек стал мне вторым отцом. Могу смело сказать, что я счастливый человек.