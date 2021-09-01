Эту истерику комментировать не собираюсь. Александр Крестинин о словах Байматова

«Эту истерику я комментировать не собираюсь», — отметил на пресс-конференции тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин.

«Нет ни фактов, ни соответствия, ни правды. Это его личное мнение. Сейчас каждый может высказывать свое мнение без каких-то этических и логических позиций. Беда нашего времени — много высокомотивированных, низкоквалифицированных людей», — сказал Александр Крестинин.

Напомним, бывший капитан сборной Кыргызстана Азамат Байматов заявил, что президент Кыргызского футбольного союза или тренерский штаб сборной КР, включая главного тренера, должны подать в отставку.

В Кыргызстане со 2 по 7 сентября будет проходить международный турнир по футболу Кубок трех наций. Это товарищеское соревнование впервые проведут в нашей стране. Участники турнира — национальные сборные Кыргызстана, Палестины и Бангладеш. Соревнования состоятся в рамках подготовки к отборочным играм Кубка Азии — 2023.