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Спорт

Акжол Махмудов выставил на аукцион свое трико. Деньги пожертвует нуждающимся

Серебряный призер Игр-2020 Акжол Махмудов выставил на аукцион спортивное трико, в котором боролся в Токио. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram-аккаунте.

uww.org
Фото uww.org. Трико, в котором боролся Акжол Махмудов

По его словам, вырученные средства он направит в благотворительный фонд. Желающие могут предложить свою цену. Первоначальная стоимость лота — $50.

«Все вы знаете, что Олимпиада в Токио была для меня первой. На призовую сумму от государства планирую купить дом для своей семьи, так как на протяжении нескольких лет живу на съемной квартире в Бишкеке. Надеюсь, в скором будущем у меня появятся и другие возможности делать добрые дела на благо моего народа. Если аукцион выиграет житель столицы, я сам лично вручу эту форму. Конкурс продлится до конца августа (окончание в 20.00 по бишкекскому времени). После я свяжусь с победителем, и мы вместе обсудим удобный вариант передачи лота», — написал Акжол Махмудов.

Отметим, на Олимпийских играх в Токио Кыргызстан в этом году представляли 16 спортсменов. По итогам состязаний борцы вольного стиля Айсулуу Тыныбекова и греко-римского Акжол Махмудов завоевали серебро. Спортсменка Мээрим Жуманазарова стала обладателем бронзовой медали.
Ссылка: https://24.kg/sport/204517/
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