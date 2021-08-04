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Спорт

Почему на Олимпиаду полетели чиновники. Галина Байтерек попыталась оправдаться

Кыргызстанцев возмутило, что часть наших спортсменов, защищающих честь страны на Олимпиаде в Токио, оказались на Играх без тренера. При этом в состав делегации включили чиновников и одного депутата Жогорку Кенеша.

Личный тренер Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы Дуйшон Жуманазаров рассказал, что огорчен, не попав в Токио на Олимпиаду-2020, чтобы поддержать подопечных.

Зато на Игры поехала чиновница из администрации президента Галина Байтерек, никогда к спорту не имевшая никакого отношения.

Она прокомментировала журналистам, почему поехала на Олимпиаду в Токио.

По словам Галины Байтерек, Олимпийский комитет представляет спортивную и административную квоты. Ее командировали как заведующую отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи администрации президента и поехала чиновница в составе административной квоты.

Она также добавила, что по правилам квоты нельзя заменить одного человека и отправить другого.

Высказывания тренера и отца Мээрим Жуманазаровой Галина Байтерек назвала личной обидой.

«Есть отдельные тренерские квоты. Приехали главный и старший тренеры, которые напрямую работают со спортсменами, официально тренируют их, получают зарплату от государства. В случае Мээрим Жуманазаровой это Нурбек Изабеков — официальный тренер, Байгазы Кенжебаев — старший тренер. Ее отец является личным тренером, который работал с ней с детства, сам привел в спорт. На этот раз из-за пандемии организаторы Олимпиады сократили квоты, личные тренеры не входили. Возможно, отец Мээрим сделал такое заявление из-за обиды, но в данном случае не было никаких нарушений», — сказала Галина Байтерек.
Ссылка: https://24.kg/sport/203169/
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