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Спорт

Международная федерация борьбы назвала Мээрим Жуманазарову творцом истории

Объединенный мир борьбы (United World Wrestling) — международная федерация греко-римской борьбы, вольной и женской борьбы назвала Мээрим Жуманазарову творцом истории. Публикация об этом появилась на официальной странице организации в Instagram.

из интернета
Фото из интернета. Мээрим Жуманазарова

Мээрим Жуманазарова вошла в историю, став первой женщиной из Кыргызстана, завоевавшей на Олимпиаде бронзовую медаль по борьбе.

United World Wrestling

Напомним, спортсменка завоевала бронзовую медаль, победив борца из Монголии Соронзонболдын Батцэцэг со счетом 10:1.
Ссылка: https://24.kg/sport/203155/
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4 августа, среда
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