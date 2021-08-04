Международная федерация борьбы назвала Мээрим Жуманазарову творцом истории

Объединенный мир борьбы (United World Wrestling) — международная федерация греко-римской борьбы, вольной и женской борьбы назвала Мээрим Жуманазарову творцом истории. Публикация об этом появилась на официальной странице организации в Instagram.

Фото из интернета. Мээрим Жуманазарова

Мээрим Жуманазарова вошла в историю, став первой женщиной из Кыргызстана, завоевавшей на Олимпиаде бронзовую медаль по борьбе. United World Wrestling

Напомним, спортсменка завоевала бронзовую медаль, победив борца из Монголии Соронзонболдын Батцэцэг со счетом 10:1.