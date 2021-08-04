Олимпиада-2020. Болеем за Айсулуу Тыныбекову, которая будет бороться за золото

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова всухую выиграла встречу 1/2 финала турнира по борьбе в весовой категории до 62 килограммов на Олимпиаде в Токио. Она одолела украинку Ирину Коляденко со счетом 10:0.

В финале Айсулуу Тыныбекова за золото будет бороться с японкой Юкако Каваи.

Юкако Каваи — борец вольного стиля, неоднократный призер чемпионатов мира, чемпионка Азии 2020 года. Родилась 27 августа 1997-го. В 2014 году стала бронзовой призеркой чемпионата мира среди кадетов. В 2018-м завоевала серебряную медаль чемпионата мира.

На предолимпийском чемпионате мира в Казахстане в 2019 году в весовой категории до 62 килограммов Юкако Каваи завоевала бронзовую медаль и получила олимпийскую лицензию.

В Токио-2020 в первом бое победила российского борца Любовь Овчарову, в четвертьфинале одолела шведскую спортсменку Хенну Йохансон, в полуфинале выиграла победу у болгарки, которая занимает вторую позицию в мировом рейтинге, Тайбе Юсейин с разницей 3:2.

Отметим, Айсулуу Тыныбекова ранее три раза встречалась с Юкако Каваи на ковре. В двух из них наша соотечественница одержала победу над японкой, в одном проиграла.

Это будет четвертая схватка спортсменок. Сегодня все кыргызстанцы будут болеть. Начало поединка Айсулуу Тыныбековой и Юкако Каваи — в 17.55.

В четвертьфинале кыргызстанка победила Анастасию Григорьеву из Латвии (8:0) и Кристу Инце из Румынии (6:0).