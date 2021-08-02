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Спорт

Олимпиада-2020. Борец из Кыргызстана Акжол Махмудов вышел в финал

Борец греко-римского стиля Акжол Махмудов в весовой категории до 77 килограммов вышел в финал на Олимпиаде в Токио.

Он выиграл Карапета Чаляна из Армении со счетом 6:2.

Ранее кыргызстанец досрочно победил спортсменов из Туниса (11:0) и Азербайджана (9:1).

Его соперником в финале, который состоится завтра, будет Тамаш Леринц (Венгрия). 

Сегодня провели свои встречи борцы Узур Джузупбеков и Мээрим Жуманазарова, которые не смогли выйти в полуфиналы.

Напомним, накануне в весовой категории до 74 килограммов Айпери Медет кызы вышла в полуфинал турнира по женской борьбе.
Ссылка: https://24.kg/sport/202862/
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