Олимпиада-2020. Борец из Кыргызстана Акжол Махмудов вышел в финал

Борец греко-римского стиля Акжол Махмудов в весовой категории до 77 килограммов вышел в финал на Олимпиаде в Токио.
Он выиграл Карапета Чаляна из Армении со счетом 6:2.
Ранее кыргызстанец досрочно победил спортсменов из Туниса (11:0) и Азербайджана (9:1).
Его соперником в финале, который состоится завтра, будет Тамаш Леринц (Венгрия).
Сегодня провели свои встречи борцы Узур Джузупбеков и Мээрим Жуманазарова, которые не смогли выйти в полуфиналы.
Напомним, накануне в весовой категории до 74 килограммов Айпери Медет кызы вышла в полуфинал турнира по женской борьбе.