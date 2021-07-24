Олимпиада в Токио. Каныкей Кубанычбекова заняла 48-е место по пулевой стрельбе

Каныкей Кубанычбекова заняла 48-е место на соревнованиях по пулевой стрельбе на Олимпиаде в Токио.

В квалификационной стадии она набрала 612,8 очка, которых не хватило, чтобы пройти в финал. В итоговом зачете она заняла 48-е место среди 50 участниц. Отметим, что на параде спортсменов Кубанычбекова несла знамя Кыргызстана.

Фото из интернета. Каныкей Кубанычбекова

Сегодня на Олимпиаде стартует еще один знаменосец — Денис Петрашов. Он выступит на дистанции 100 метров брассом. Состязания начнутся в 17.25 по бишкекскому времени.

В воскресенье также пройдут индивидуальные состязания среди мужчин по фехтованию на шпагах, где выступит кыргызстанец Роман Петров.

Напомним, Кыргызстан на играх представляют 16 спортсменов, которые сумели завоевать лицензии на Олимпиаду.