09:00
USD 84.55
EUR 102.57
RUB 1.18
Спорт

Женская сборная Кыргызстана по футболу выиграла у Афганистана на CAFA U-20

Фото CAFA. Победа сборной Кыргызстана

Женская сборная Кыргызстана до 20 лет по футболу выиграла у команды Афганистана на международном турнире CAFA Women’s Championship, который проходит с 9 по 18 июня в Душанбе (РТ). Об этом сообщается в Instagram Центральноазиатской футбольной ассоциации.

Игра завершилась со счетом 3:0.

Первый матч — с Узбекистаном — девушки проиграли со счетом 1:3, с Таджикистаном выиграли — 3:0.

Всего в турнире CAFA-2021 принимают участие пять стран. Помимо сборной Кыргызстана и хозяев, это команды Ирана, Афганистана и Узбекистана.

До этой встречи сборная КР занимала третье место в турнирной таблице.
Ссылка: https://24.kg/sport/197777/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Счет 5:1. Сборная Японии забила очередные голы в ворота Кыргызстана
Счет 3:1. Сборная Кыргызстана забила гол в ворота Японии
Сборная Кыргызстана по футболу пропустила еще два мяча от Японии
Сборная Кыргызстана по футболу пропустила гол от Японии
Сборная Кыргызстана по футболу играет с Японией. Прямой эфир
Женская сборная Кыргызстана по футболу выиграла Таджикистан на CAFA U-20
Футболист Тамирлан Козубаев покидает клуб «Шинник». Не продлили контракт
На Евро-2021 забили один из самых красивых голов с центра поля
Женская сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану на CAFA U-20
Мирлан Мурзаев сделал хет-трик в матче Кыргызстан — Мьянма
Популярные новости
На&nbsp;Евро-2021 забили один из&nbsp;самых красивых голов с&nbsp;центра поля На Евро-2021 забили один из самых красивых голов с центра поля
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу играет с&nbsp;Японией. Прямой эфир Сборная Кыргызстана по футболу играет с Японией. Прямой эфир
Счет&nbsp;3:1. Сборная Кыргызстана забила гол в&nbsp;ворота Японии Счет 3:1. Сборная Кыргызстана забила гол в ворота Японии
Женская сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу выиграла Таджикистан на&nbsp;CAFA U-20 Женская сборная Кыргызстана по футболу выиграла Таджикистан на CAFA U-20
Бизнес
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
16 июня, среда
08:51
В Кыргызстане хотят законодательно урегулировать внутренний водный транспорт В Кыргызстане хотят законодательно урегулировать внутре...
08:38
Беспорядки в Бишкеке. Военнослужащим не выплатили компенсацию за время ЧП
08:36
А как же пандемия? Бизнес не может больше сдавать отчеты по почте
08:34
COVID-19. ВОЗ расследует случаи миокардита после вакцинации Pfizer
08:24
Женская сборная Кыргызстана по футболу выиграла у Афганистана на CAFA U-20
15 июня, вторник
23:23
Администрация президента Садыра Жапарова раскритиковала обращение в Гаагский суд
23:02
Житель Кадамджайского района угнал припаркованный автомобиль. Его задержали
22:39
Боксер Александр Поветкин объявил об окончании карьеры