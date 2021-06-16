Женская сборная Кыргызстана по футболу выиграла у Афганистана на CAFA U-20

Женская сборная Кыргызстана до 20 лет по футболу выиграла у команды Афганистана на международном турнире CAFA Women’s Championship, который проходит с 9 по 18 июня в Душанбе (РТ). Об этом сообщается в Instagram Центральноазиатской футбольной ассоциации.

Игра завершилась со счетом 3:0.

Первый матч — с Узбекистаном — девушки проиграли со счетом 1:3, с Таджикистаном выиграли — 3:0.

Всего в турнире CAFA-2021 принимают участие пять стран. Помимо сборной Кыргызстана и хозяев, это команды Ирана, Афганистана и Узбекистана.

До этой встречи сборная КР занимала третье место в турнирной таблице.