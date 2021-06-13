Женская сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану на CAFA U-20

Женская сборная Кыргызстана по футболу до 20 лет проиграла команде Узбекистана на международном турнире CAFA Women’s Championship, который проходит с 9 по 18 июня в Душанбе (Таджикистан). Об этом сообщается в Instagram Центральноазиатской футбольной ассоциации.

Матч завершился со счетом 3:1.

Фото CAFA. Игра Кыргызстана и Узбекистана

Следующую игру Кыргызстан проведет 14 июня против Таджикистана.

Всего в турнире CAFA-2021 принимают участие пять стран. Помимо сборной Кыргызстана и хозяев, это команды Ирана, Афганистана и Узбекистана. Все матчи пройдут на стадионе «Центральный».