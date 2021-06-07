Сборная Кыргызстана по футболу играет с Монголией. Прямой эфир

Сегодня стартовали заключительные матчи отборочного раунда группы F с участием сборной Кыргызстана.

В 13.00 началась игра с командой Монголии. Футболисты из КР играют в красной форме.

Национальная сборная Кыргызстана выступает номинальным хозяином турнира, так как эта игра должна была состояться еще в 2020-м в Бишкеке.

Соперники между собой играли только один раз. В 4-м туре текущего отборочного раунда группы F Монголия принимала Кыргызстан в Улан-Баторе. Матч завершился победой подопечных Крестинина со счетом 2:1.

В майском рейтинге ФИФА сборная Монголии заняла 192-е место, Кыргызстан — 99-е.

11 июня в 13.00 состоится матч Мьянма — Кыргызстан, а 15 июня в 16.25 — Япония — Кыргызстан. Эти игры также можно будет посмотреть на сайте 24.kg.