Главный тренер сборной КР по футболу прокомментировал игру с Монголией

Сегодня, 7 июня, в рамках второго раунда квалификационного тура чемпионата мира — 2022 состоялась встреча Кыргызстан — Монголия, которая завершилась со счетом 0:1 в пользу сборной Монголии.

Главный тренер национальной сборной Александр Крестинин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал игру.

Он поздравил команду Монголии с победой. Александр Крестинин считает, что сборная КР владела мячом больше, практически всю игру атаковала, но, к сожалению, в штрафной сыграла недостаточно агрессивно.

Отметим, в воротах у кыргызстанцев сегодня стоял защитник Айзар Акматов, потому что наших вратарей не допустили к игре.

По словам главного тренера, у всех были отрицательные тесты, но пять игроков не были допущены к игре.

Александр Крестинин выразил недоумение по поводу действий принимающей стороны. В итоге три вратаря и два полевых игрока не были допущены к матчу.

Ранее стало известно, что в рамках антикоронавирусной кампании весь тренерский штаб, футболисты Бекжан Сагынбаев, Аваз Откеев, вратари Эржан Токатаев, Кутман Кадырбеков, Валерий Кашуба, несмотря на отрицательные тесты, были включены в группу риска по COVID-19.

Сборной Кыргызстана по футболу также сорвали подготовку к отбору на чемпионат мира — 2022. Команда провела в Японии всего одну тренировку в неполном составе, поскольку у одного из футболистов заподозрили коронавирус.

Сегодня стартовали заключительные матчи отборочного раунда группы F с участием сборной Кыргызстана. Подопечные Александра Крестинина должны сыграть также с Мьянмой 11 июня и Японией 15 июня.