Сборной Кыргызстана по футболу сорвали подготовку к отбору на чемпионат мира — 2022. Команда провела в Японии всего одну тренировку в неполном составе, поскольку у одного из футболистов заподозрили коронавирус. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил тренер команды Александр Крестинин.

По данным Кыргызского футбольного союза, прибыв в Осаку, наша команда провела только одно практическое занятие в неполном составе.

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«Сегодня я не могу дать никаких комментариев о том, что будет завтра. Эта ситуация с принимающей стороной никуда не годится. Нам сорвали всю подготовку без объяснения причин. Мы не можем провести даже теоретическое занятие, так как в одном помещении всем находиться нельзя из-за якобы заболевшего члена команды, хотя тесты у всех отрицательные. Но здесь тоже большой вопрос: как получилось, что он сдал тест в аэропорту, прилетел сюда здоровым и за ночь заболел? Почему тогда персонал в гостинице один и тот же? Работают одни и те же люди, которые могли стать причиной заражения, их не меняют. Я не понимаю эту ситуацию», — сказал журналистам Александр Крестинин.

По его словам, было всего одно тренировочное занятие, и то не в полном составе, хотя тесты на COVID-19 у всех отрицательные.

«У кого-то, может, и положительный, но качество тестов никуда не годится. При всем уважении... Эти тесты нигде не принимают, они некорректные. Одного человека из команды исключили, но почему остальным нельзя было ехать на тренировку, если у всех отрицательный тест? Сегодня опять вопрос, будут у нас тренировки или нет. А если будут, то все 14 человек тренерского штаба и администрации, три вратаря и два полевых игрока остаются под подозрением. Как мы можем к чему-то готовиться в таких условиях? Мы не можем говорить о футболе, пока не решим организационные моменты», — проинформировал тренер сборной КР.

Отметим, сборная Кыргызстана занимает третье место в группе F. Она должна провести в Японии три завершающих матча второй стадии отбора на чемпионат мира — 2022.

Завтра, 7 июня, предстоит первая игра с командой Монголии. Подопечные Александра Крестинина должны сыграть также с Мьянмой — 11 июня и Японией — 15 июня.