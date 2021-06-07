Сборная Кыргызстана по футболу пропустила мяч от Монголии

Сборная Кыргызстана по футболу на 34-й минуте пропустила мяч от Монголии.

Сегодня стартовали заключительные матчи отборочного раунда группы F с участием сборной Кыргызстана. В 13.00 началась игра с командой Монголии.

Национальная сборная Кыргызстана выступает номинальным хозяином турнира, так как эта игра должна была состояться еще в 2020-м в Бишкеке.

В воротах у кыргызстанцев стоит защитник Айзар Акматов. Весь тренерский штаб, администрация, Бекжан Сагынбаев, вратари Эржан Токатаев, Кутман Кадырбеков, Валерий Кашуба попали в список как потенциально зараженные коронавирусной инфекцией.

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