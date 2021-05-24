В июне сборную Кыргызстана ждут три игры в Осаке. Когда и с кем

В июне в Осаке (Япония) сборная Кыргызстана сыграет три матча в рамках отборочного тура чемпионатов мира — 2022 и Азии-2023. Об этом сообщается в соцсетях Кыргызского футбольного союза.

По его данным, 7 июня команда сыграет с Монголией, 11 июня — с Мьянмой и 15 июня с Японией.

Фото Кыргызского футбольного союза. Расписание игр сборной Кыргызстана

Где можно будет посмотреть матчи, в КФС сообщено дополнительно.

Ранее тренерский штаб национальной сборной по футболу под руководством Александра Крестинина объявил список игроков, которые будут вызваны в сборную.

Как сообщается, национальная команда соберется 30 мая на краткосрочный учебно-тренировочный сбор, а 2 июня вылетит в Японию.

Напомним, сборная страны не играла с ноября 2019 года.