В июне сборную Кыргызстана ждут три игры в Осаке. Когда и с кем

В июне в Осаке (Япония) сборная Кыргызстана сыграет три матча в рамках отборочного тура чемпионатов мира — 2022 и Азии-2023. Об этом сообщается в соцсетях Кыргызского футбольного союза.
По его данным, 7 июня команда сыграет с Монголией, 11 июня — с Мьянмой и 15 июня с Японией.
Где можно будет посмотреть матчи, в КФС сообщено дополнительно.
Ранее тренерский штаб национальной сборной по футболу под руководством Александра Крестинина объявил список игроков, которые будут вызваны в сборную.
Как сообщается, национальная команда соберется 30 мая на краткосрочный учебно-тренировочный сбор, а 2 июня вылетит в Японию.
Напомним, сборная страны не играла с ноября 2019 года.