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Спорт

Определен состав сборной Кыргызстана по футболу для отбора на чемпионат мира

Тренерский штаб национальной сборной по футболу под руководством Александра Крестинина объявил список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионатов мира — 2022 и Азии-2023. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Всего в списке 25 футболистов. Еще пятеро вошли в резервный список. Они могут быть вызваны в случае необходимости.

Как сообщается, национальная сборная соберется 30 мая на краткосрочный учебно-тренировочный сбор, а 2 июня вылетит в Осаку, где сыграет с Мьянмой, Монголией и Японией.

Напомним, сборная страны не играла с ноября 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/sport/194124/
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