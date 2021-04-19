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Спорт

12 футбольных клубов объявили о запуске Суперлиги

В воскресенье вечером 12 клубов объявили о запуске Суперлиги. Об этом пишет sports.ru.

По его данным, всего в Суперлиге будет 20 команд: 15 постоянных, 5 — сменных.

В нее вошли «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Формат такой: две группы по 10 команд. Команды играют друг с другом в два круга. Из группы выходят по три лучших, а четвертая и пятая играют два матча за плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в два матча, а финал будет в конце мая — один матч на нейтральном поле.

УЕФА грозит им исключением из всех турниров (включая национальные чемпионаты), запретом футболистам играть за сборные и иском на 50 миллиардов евро.

Начать игры планируют в августе. Матчи будут проходить в середине недели, поэтому команды смогут играть в своих чемпионатах — если их допустит УЕФА.

Стартовая выплата 15 основателям — 3,5 миллиарда евро. Эти деньги советуют потратить на возмещение убытков из-за пустых стадионов во время пандемии. Всего за первое время обещают распределить между европейскими лигами и клубами 10 миллиардов евро по механизму солидарности — то есть достанется и тем, кто в турнире не участвует.

АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига и Лига 1 — все топ-чемпионаты против Суперлиги.
Ссылка: https://24.kg/sport/190608/
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