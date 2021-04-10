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Спорт

Айпери Медет кызы и Мээрим Жуманазарова завоевали путевки на Олимпиаду в Токио

Спортсмены из Кыргызстана принимают участие в лицензионном турнире в Алматы (Казахстан). Об этом сообщает сайт Международной федерации борьбы.

Айпери Медет кызы выступала в турнире в весовой категории до 76 килограммов. Она выиграла все четыре схватки, заняла первое место.

Мээрим Жуманазарова выступает в турнире весовой категории до 68 килограммов. Первую схватку со спортсменкой из Китая она проиграла, но затем выиграла бой с представительницей Узбекистана. Она вышла в финал, чего достаточно для путевки в Токио.

Накануне в турнире по греко-римской борьбе путевки на Олимпиаду завоевали Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков и Узур Джузупбеков.
Ссылка: https://24.kg/sport/189493/
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