Айпери Медет кызы и Мээрим Жуманазарова завоевали путевки на Олимпиаду в Токио

Спортсмены из Кыргызстана принимают участие в лицензионном турнире в Алматы (Казахстан). Об этом сообщает сайт Международной федерации борьбы.

Айпери Медет кызы выступала в турнире в весовой категории до 76 килограммов. Она выиграла все четыре схватки, заняла первое место.

Мээрим Жуманазарова выступает в турнире весовой категории до 68 килограммов. Первую схватку со спортсменкой из Китая она проиграла, но затем выиграла бой с представительницей Узбекистана. Она вышла в финал, чего достаточно для путевки в Токио.

Накануне в турнире по греко-римской борьбе путевки на Олимпиаду завоевали Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков и Узур Джузупбеков.