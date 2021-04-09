Трое борцов из Кыргызстана завоевали путевки на Олимпиаду в Токио

Спортсмены из Кыргызстана принимают участие в лицензионном турнире в Алматы (Казахстан), который начался сегодня. Об этом сообщает сайт Международной федерации борьбы.

Узур Джузупбеков (до 97 килограммов), Жоламан Шаршенбеков (до 60 кг), Акжол Махмудов (до 77 кг) вышли в финалы соревнований, а этого достаточно для завоевания путевки на Олимпийские игры в Токио.

Ранее путевку на Олимпиаду завоевали Айсулуу Тыныбекова, Атабек Азисбеков, Дарья Маслова, Юлия Андреева, Мария Коробицкая и Денис Петрашов.