Академия дзюдо открылась в Кыргызстане

В Бишкеке открылась первая в Кыргызстане Академия дзюдо. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

В мероприятии приняли участие президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, президент Азиатского союза дзюдо Обейд Аль Анзи, президент Федерации дзюдо Кыргызстана Жолдошбек Колбаев, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета КР Саламат Эргешов и глава дирекции по олимпийским видам спорта Жоомарт Шамканов.

Почетные гости Мариус Визер, Обейд Аль Анзи и Жолдошбек Колбаев перерезали красную ленточку и посадили ели в честь открытия.

«Надеемся, что эта академия подготовит чемпионов Азии и мира. Я очень рад лично принять участие в открытии и быть частью такого знаменательного события в истории кыргызского дзюдо», — отметил Обейд Аль Анзи.

Гости встретились с юными дзюдоистами и пожелали им усердно тренироваться и добиваться успеха на татами и в жизни.

Отмечается, что академия построена Федерацией дзюдо Кыргызстана. Там установлены восемь комплектов татами и созданы все условия как для национальной сборной, так и для всех желающих заниматься дзюдо.