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Спорт

Самбист Азат Аманбеков завоевал золото на Кубке мира в Москве

Кыргызстанец Азат Аманбеков завоевал золото на Кубке мира по спортивному и боевому самбо «Мемориал Харлампиева» в Москве. Об этом 24.kg сообщили в Федерации самбо Кыргызстана.

Аманбеков военнослужащий срочной службы ГСИН. На Кубке он выступал по спортивному самбо в весовой категории 58 килограммов.

предоставлено Федерацией самбо Кыргызстана
Фото предоставлено Федерацией самбо Кыргызстана

Отмечается также, что по итогам соревнований в командном зачете по спортивному самбо среди мужчин национальная сборная Кыргызстана заняла 3-е место. Помимо золота, на счету у отечественных спортсменов три серебряные и пять бронзовых медалей.

Напомним, Кубок мира по самбо проходил в эти дни на Малой спортивной арене стадиона в «Лужниках». Состязания, собравшие больше 300 участников, проводились в трех дисциплинах: мужском, женском и боевом самбо. Кыргызстан представляли 11 спортсменов. По итогам первого дня состязаний лучшей была признана схватка кыргызстанца Эламана Генжебаева и россиянина Антона Мамонова.
Ссылка: https://24.kg/sport/187860/
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