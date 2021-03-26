Схватку кыргызстанского и российского самбистов признали лучшей на Кубке мира

Схватку самбиста из Кыргызстана Эламана Генжебаева и россиянина Антона Мамонова признали лучшей по итогам первого дня Кубка мира «Мемориал Харлампиева», проходящего в Москве. Об этом 24.kg сообщили в Федерации самбо Кыргызстана.

Успешно вышедший в финал состязаний Эламан Генжебаев добавил в копилку сборной нашей страны серебряную медаль.

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Всего по итогам первого дня соревнований на счету сборной Кыргызстана три серебряные и три бронзовые награды.

Отметим, в эти дни на Малой спортивной арене стадиона в «Лужниках» проходит Кубок мира по самбо. Состязания проходят в трех дисциплинах: мужском, женском и боевом самбо. Кыргызстан на соревнованиях представляют 11 спортсменов. Сегодня состоится второй, заключительный день кубка.