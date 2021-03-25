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Спорт

Начался матч сборных Кыргызстана и Непала по футболу в Кубке трех наций

Олимпийская сборная Кыргызстана, составленная из игроков не старше 23 лет, начала второй матч в Кубке трех наций.

Кыргызстанцы встречаются с командой Непала.

В Катманду (Непал) 22-30 марта проходит футбольный турнир Кубок трех наций. В нем участвуют команды Кыргызстана, Непала и Бангладеш. Кубок проходит по круговой системе «каждый с каждым». Лучшие две сборные сыграют в финале.

Напомним, первый матч кыргызстанцы проиграли Бангладеш со счетом 1:0. Игра между сборными Непала и Бангладеш состоится 27 марта.
Ссылка: https://24.kg/sport/187624/
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