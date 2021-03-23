Футболисты из Кыргызстана проиграли команде Бангладеш в Кубке трех наций.

Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу команды Бангладеш. Автогол забил защитник сборной КР Кумарбай уулу Баяман. Во втором тайме мячи не забивали.

Отметим, в городе Катманду (Непал) 22-30 марта проходит футбольный турнир Кубок трех наций.

Как сообщает Кыргызский футбольный союз, в турнире участвует олимпийская сборная Кыргызстана, составленная из игроков не старше 23, национальные сборные Бангладеш и Непала.

Матч с командой Непала футболисты Кыргызстана сыграют 25 марта.