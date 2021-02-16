Футболистку Айдану Оторбаеву номинировали на мировую премию MERIT AWARD. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Друзья, рада поделиться с вами прекрасной новостью. Меня номинировали на мировую премию MERIT AWARD от FIFpro. Результаты будут известны уже в четверг», — написала она.

FIFPro — всемирная организация, объединяющая представителей профессиональных футболистов. В настоящее время в нее входит 42 национальных профсоюза футболистов.

Отметим, Айдана Оторбаева — кыргызстанская футболистка, которая стала мастером спорта по футболу в возрасте 20 лет, в 23 года открыла свою футбольную школу.