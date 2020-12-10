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Спорт

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Завершилась групповая стадия Лиги чемпионов. Об этом пишет сайт championat.com.

В следующей стадии турнира сыграют «Бавария» (Германия), «Атлетико» Мадрид (Испания), «Реал» Мадрид (Испания), «Боруссия» М (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Ливерпуль» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Челси» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Лацио» (Италия), «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «РБ Лейпциг» (Германия).

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От России в групповом этапе Лиги чемпионов выступали три клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах и завершили участие в еврокубках. «Краснодар» в свою очередь занял третье место и выступит в плей-офф Лиги Европы.

Жеребьевка первого раунда плей-офф состоится 14 декабря. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные игры должны пройти 9, 10, 16 и 17 марта.

Подробнее с расписанием матчей и результатами игр можно познакомиться здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/176160/
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