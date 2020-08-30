В Бишкеке в велопробеге здоровья приняли участие более 300 человек

В Бишкеке сегодня прошел масштабный велопробег. Поучаствовать в нем собрались более 300 любителей и профессиональных велосипедистов.
Дистанция велопробега составила 10 километров. Спортсмены всех возрастов проехались от Парка здоровья до села Орто-Сай и вернулись к точке отправки.
Для безопасности горожан внутри велоколонны соблюдали дистанцию в полтора метра.
Велосипедистов сопровождали четыре машины Патрульной службы милиции и две кареты скорой медицинской помощи.
Проезжую часть с одной стороны дорог по маршруту велопробега перекрывали на время движения колонны.