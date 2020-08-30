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Спорт

В Бишкеке в велопробеге здоровья приняли участие более 300 человек

В Бишкеке сегодня прошел масштабный велопробег. Поучаствовать в нем собрались более 300 любителей и профессиональных велосипедистов.

мэрии столицы
Фото мэрии столицы. Велопробег в Бишкеке
Стартовал пробег в новом Парке здоровья. Вначале участников поприветствовал мэр столицы Азиз Суракматов и поздравил собравшихся с наступающим праздником — Днем независимости страны.

Twitter
Фото Twitter. Мэр Бишкека Азиз Суракматов поприветствовал участников

Дистанция велопробега составила 10 километров. Спортсмены всех возрастов проехались от Парка здоровья до села Орто-Сай и вернулись к точке отправки.

Twitter
Фото Twitter. Велопробег в Бишкеке

Для безопасности горожан внутри велоколонны соблюдали дистанцию в полтора метра.

мэрии столицы
Фото мэрии столицы. Велопробег в Бишкеке

Велосипедистов сопровождали четыре машины Патрульной службы милиции и две кареты скорой медицинской помощи.

мэрии столицы
Фото мэрии столицы. Велопробег в Бишкеке

Проезжую часть с одной стороны дорог по маршруту велопробега перекрывали на время движения колонны.

 
Ссылка: https://24.kg/sport/163598/
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