В Бишкеке в велопробеге здоровья приняли участие более 300 человек

В Бишкеке сегодня прошел масштабный велопробег. Поучаствовать в нем собрались более 300 любителей и профессиональных велосипедистов.

Фото мэрии столицы. Велопробег в Бишкеке

Стартовал пробег в новом Парке здоровья. Вначале участников поприветствовал мэр столицы Азиз Суракматов и поздравил собравшихся с наступающим праздником — Днем независимости страны.

Фото Twitter. Мэр Бишкека Азиз Суракматов поприветствовал участников

Дистанция велопробега составила 10 километров. Спортсмены всех возрастов проехались от Парка здоровья до села Орто-Сай и вернулись к точке отправки.

Фото Twitter. Велопробег в Бишкеке

Для безопасности горожан внутри велоколонны соблюдали дистанцию в полтора метра.

Фото мэрии столицы. Велопробег в Бишкеке

Велосипедистов сопровождали четыре машины Патрульной службы милиции и две кареты скорой медицинской помощи.