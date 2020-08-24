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Спорт

«Барселона» может отпустить Месси до завершения контракта. За 700 миллионов евро

«Барселона» может отпустить своего лидера Лионеля Месси до завершения контракта за 700 миллионов евро. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу считает, что продавать Месси нельзя. В случае, если аргентинец подаст запрос на трансфер, его будут готовы отпустить в клуб, который выплатит его отступные.

На футболиста претендуют «Интер», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» истекает в июне следующего года. Аргентинец пока не хочет продлевать соглашение.
Ссылка: https://24.kg/sport/163192/
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