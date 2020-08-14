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Спорт

Победила дружба. Врачи Кыргызстана и России сыграли в мини-футбол и волейбол

24.kg
Фото 24.kg. Врачи Кыргызстана и России играют в мини-футбол

В Бишкеке на базе Медакадемии 13 августа прошел необычный турнир: врачи Кыргызстана и России сыграли в мини-футбол и волейбол.

Среди участников были молодые и зрелые, мужчины и женщины. Все позитивные и подтянутые. РФ представляли медики из Башкортостана, прибывшие в составе делегации помочь в борьбе с COVID-19.

24.kg
Фото 24.kg. Врачи Кыргызстана и России играют в волейбол

«У нас хорошие впечатления от Кыргызстана. Здесь дружелюбные люди, они с радостью нас встретили. Скоро уезжаем, — сказала 24.kg врач из Башкортостана Рамиля Батраева. — Все мы занимаемся спортом. Я, например, раньше играла в волейбол. И сегодня готова выступить. Но главная цель мероприятия — общение. Думаю, победит дружба».

Интересно, что команды были смешанные — в каждой играли как кыргызстанцы, так и россияне. Это их максимально сплотило. Зрители (тоже медики) шутили и эмоционально реагировали на яркие моменты. Таких было много, особенно на мини-футболе. Игроки техничные. Впечатление, что тренируются регулярно.

Ассистент кафедры факультетской хирургии КГМА Съездбек Айтбаев рассказал 24.kg, что их работники много лет выступают на разных турнирах. В 2019 году в Ташкенте проходил отбор на чемпионат мира среди медиков по большому футболу, наша команда дошла до полуфинала. В феврале кыргызстанцы сыграли в Польше на ЧМ среди врачей по мини-футболу.

«Ребята из Уфы — молодцы! Отлично играют. Наверное, и пациентов так же лечат», — отметил Съездбек Айтбаев.

24.kg
Фото 24.kg. Врачи Кыргызстана и России играют в волейбол

«Спасибо россиянам. Это очень сильные специалисты. Они, в свою очередь, похвалили наших врачей», — сообщила 24.kg один из организаторов товарищеской встречи, депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

Она напомнила, что 2020-й — перекрестный год Кыргызстана и России. «Ему помешала пандемия. Думаю, все впереди. Можем его продлить. Пусть сегодняшнее мероприятие будет одним из первых и искренних в контексте этого года», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/sport/162481/
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