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Спорт

Лига чемпионов. Два гола Роналду не помогли «Ювентусу» выйти в четвертьфинал

В Лиге чемпионов 7 августа прошли два матча 1/8 финала.

Турнир возобновился после пятимесячной паузы. До нее четыре пары участников 1/8 финала провели по два матча и определили четвертьфиналистов. Столько же команд сыграли по разу и им предстояли ответные поединки.

«Манчестер Сити» выбил из дальнейшей борьбы «Реал». Как и в первом круге, английский клуб победил со счетом 2:1. У «Манчестера» отличились Рахим Стерлинг (9-я минута) и Габриэл Жезус (68-я минута), у «Реала» — Карим Бензема (28-я минута).

«Ювентус» дома одолел «Лион» — 2:1. На 12-й минуте Мемфис Депай с пенальти вывел гостей вперед. На 43-й минуте с пенальти и на 60-й минуте забил Криштиану Роналду. Победы «Ювентусу» для выхода в четвертьфинал не хватило. Предыдущий поединок этих команд «Лион» выиграл (1:0) и за счет гола на чужом поле идет дальше.

Сегодня в Лиге чемпионов пройдут еще два матча. Расписание — здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/161941/
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