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Спорт

Кыргызстанец Рафаэль Физиев одержал вторую победу в UFC

Фото из архива gettyimages. Рафаэль Физиев радуется победе

Кыргызстанец Рафаэль Физиев сегодня выиграл бой в UFC.

В Абу-Даби (ОАЭ) прошел международный турнир UFC Fight Night 172 по смешанным единоборствам. В программе было 12 боев. В весовой категории до 70 килограммов Рафаэль Физиев схлестнулся с англичанином Марком Диакези. Для Рафаэля это был третий поединок под эгидой UFC. Дебютный он уступил, а во втором победил. Марк ранее выиграл в UFC пять боев и три проиграл.

Они провели три раунда по пять минут. Большую часть боя Физиев владел преимуществом: наносил мощные удары и умело уклонялся от атак соперника. Он победил единогласным решением судей.

Всего у Рафаэля теперь девять боев в профессиональной карьере. Восемь он выиграл.
Ссылка: https://24.kg/sport/159960/
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