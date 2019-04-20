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Спорт

Кыргызстанец Рафаэль Физиев проиграл нокаутом дебютный бой в UFC

Фото gettyimages.com. Бой Магомед Мустафаев - Рафаэль Физиев

Кыргызстанец Рафаэль Физиев сегодня проиграл нокаутом в UFC.

В Санкт-Петербурге (Россия) проходит международный турнир UFC Fight Night 149 среди профессионалов по ММА. В программе 11 боев.

В весовой категории до 70 килограммов дрались Рафаэль Физиев (КР) и Магомед Мустафаев (РФ). Для россиянина это был четвертый поединок в UFC (но первый за 2,5 года), а для нашего спортсмена — дебютный. При этом все шесть своих предыдущих боев на профессиональной арене Рафаэль выиграл досрочно.

Россиянин сразу завладел преимуществом. Через 1 минуту 26 секунд после начала он точно ударил ногой с разворота (после чего Рафаэль упал), а затем сделал серию ударов руками. Рефери зафиксировал технический нокаут.

Позднее в рамках турнира Антонина Шевченко (КР) выйдет на бой с Роксанн Модаффери (США).
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