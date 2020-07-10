Кыргызстанец занял второе место на бильярдном турнире в Москве

Кыргызстанец Азиз Мадаминов 9 июля занял второе место на «Кубке чемпионов» по свободной пирамиде. Об этом сообщил сайт «Дуплет».

В первом круге наш бильярдист победил Никиту Володина (РФ) — 6:5, затем обыграл Валерия Чижова (Беларусь) — 6:4 и Диану Миронову (РФ) — 7:1. В финале Мадаминов не справился с Иосифом Абрамовым (РФ) — 0:7.

Турнир проходил с марта в Москве. Участвовали восемь титулованных спортсменов из России, Беларуси, КР и Украины. На видео — победа Азиза Мадаминова над многократной чемпионкой мира Дианой Мироновой.