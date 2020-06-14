Первые в сезоне крупные скачки прошли на ипподроме Чолпон-Аты

Вчера на иссык-кульском ипподроме около 200 элитных лошадей вышли на старт традиционных скачек, приуроченных к открытию в регионе туристического сезона. Призовой фонд для счастливчиков, жокеев, оказался весьма внушительным — два автомобиля и крупные денежные награды.

В условиях пандемии коронавируса все зрители и участники соревнований соблюдали необходимую дистанцию. Без масок на ипподром не пускали. За этим строго следили организаторы мероприятия и сотрудники местной милиции.

Перед началом стартов удалось пообщаться с вице-президентом федерации национальных конных видов спорта «Аргымак» Айбеком Касымовым. И хотя у конников во время соревнований не принято раздавать интервью, но для 24.kg наш собеседник сделал исключение.

— Для нас эти скачки стали долгожданными. До сегодняшнего дня все соревнования из-за коронавируса были под запретом. Ежегодно официальное открытие сезона проходит весной, на празднование Нооруза, затем в конце апреля еще одни крупные соревнования на приз мэра Бишкека. Следующие — к Дню Победы. Иссык-Кульские старты по плану должны были быть уже четвертыми, но оказались первыми. Откладывать их на более поздний срок нельзя. Лошади у нас скаковые, породистые, не должны простаивать, они приучены жить в постоянном движении. Мы обратились с официальным письмом в правительство. Разрешение получили, но с некоторыми условиями. Все участники и зрители на трибунах должны соблюдать санитарные нормы — социальную дистанцию, наличие масок и антисептиков, — рассказал Айбек Касымов.

Всего в программе было 11 видов скачек. Гладкие забеги — старты на короткие дистанции. Здесь смогли проявить себя и девушки.

С 16-летней наездницей Нураим разговорились сразу после финиша. Несмотря на юный возраст, она в этом виде спорта титулованная спортсменка: золотой призер последних Игр кочевников и многих других крупных соревнований.

«На лошадь впервые села очень рано. Папа работал на конюшне и часто вместо садика брал меня с братьями на работу. Общаться с этими дивными животными очень здорово. Когда пришло осознание, что лошади понимают меня и подчиняются беспрекословно, попросила папу научить профессионально участвовать в скачках. С 11 лет я в седле», — рассказала спортсменка.

Оказалось, что она единственная девушка на этих скачках. Наш разговор прервали, когда Нураим вновь пришлось выходить на старт.

Самым зрелищным соревнованием были забеги по аламан-байге. Это своеобразный лошадиный марафон. Всадникам на запредельной скорости предстояло преодолеть 24 километра. Победителей ждали суперпризы — автомобили.

На трибуне удалось познакомиться с одним из крупных и известных конезаводчиков Кыргызстана Казимом Каракетовым.

— Сегодня проводили одну из скачек в честь памяти моего отца Мудалифа Каракетова. Он более 70 лет посвятил разведению скаковых лошадей. В нашем Иссык-Атинском районе был передовиком производства. Сначала работал табунщиком, затем основал в селе первую ферму. Впоследствии она доросла до конезавода, который носит его имя. За свою жизнь он вырастил тысячи породистых лошадей. Мы, его дети, продолжаем династию конезаводчиков. Сам я более 30 лет занимался скаковой карьерой. О лошадях знаю все, — рассказал Казим Каракетов.

Его, как крупного специалиста в области коневодства, попросил поделиться ощущениями от соревнований.

— У кочевых народов на первом месте всегда был культ лошади. Хороший скакун заменял человеку крылья. Раньше ведь не было машин, но ощущение скорости всаднику было необходимо. Все, что мы сегодня видим на ипподроме, — это испытание лошадей. Первоклассные особи отберут для улучшения породы. Мы сегодня привезли четырех лошадей. Две из них заняли призовые места, — рассказал Казим Каракетов.

Фото Юрия Кузьминых. Победителей определили в 11 видах скачек

Прошел последний заезд. Названы победители скачек. Среди иноходцев первое место занял жеребец по кличке Кабылан. Автомобиль достался его хозяевам из чолпон-атинского конезавода «Асанбек-Ата». На вторую ступеньку пьедестала в этом виде поднялся Владимир Алейников из Беловодского на скакуне по кличке Шкода. В качестве приза он получил 106 тысяч сомов.

Самую престижную длинную дистанцию аламан-байге выиграли представители Таласской области. Жокею Т. Осмонову, который пришел к финишу первым на своем жеребце Пане, вручили ключи еще от одной машины. Второе место заняли спортсмены из Нарынской области.