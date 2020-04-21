Точно в цель! Жантай Малатаев о карьере гольфиста и жизни в США

Несмотря на юный возраст, бишкекчанин Жантай Малатаев имеет четкое мнение о жизни: чтобы чего-то достичь, надо хорошо потрудиться. Третий год он живет в США, учится в Академии гольфа и участвует в турнирах. Выиграл множество медалей.

Как он туда попал, насколько быстро адаптировался, с кем из звезд гольфа познакомился и знают ли о Кыргызстане его новые друзья, 17-летний спортсмен рассказал 24.kg.

Фото героя интервью. Гольфист Жантай Малатаев на одном из турниров в США

В Америку — за соперниками

— Гольф — молодой вид спорта для Кыргызстана. Как вы о нем узнали?

— Отец увлекся им на Филиппинах, где одно время жила наша семья. Вернувшись в Бишкек, продолжал играть. Приобщил меня. В гольфе силен дух соперничества. Мне это понравилось. С 11 до 13 лет тренировался в столице, с 13 до 15 — в Алматы. Был чемпионом разных соревнований. Затем поехал в США.

— Что к этому побудило?

— Стало не с кем соперничать. В США с этим проблем нет — конкуренция огромная.

Знакомый отца посоветовал Академию гольфа, расположенную в Южной Каролине (где занимался его сын). За обучение надо платить. При поступлении академия сделала мне хорошую скидку, остальную часть на себя взяли родители. Учился там два года. В марте нас перевели в академию во Флориде. Сказали, здесь будет безопаснее переждать эпидемию коронавируса. Комьюнити закрытое — никто извне на территорию не попадает.

— Быстро адаптировались в США?

— За месяц. Не привык быть один, тосковал по родителям и каждый день им звонил. Со временем появилось много друзей. Некоторые, как и я, любят футбол. Играем почти каждый день в свободное время.

Академия интернациональная. Все общаются на английском языке. Я освоил его тут. Учащихся обеспечивают жильем, кормят, возят на турниры. На территории поле с 18 лунками, фитнес-зал, бассейн, баскетбольная площадка.

— Новые друзья раньше слышали о Кыргызстане?

— Чаще всего узнают о нем от меня.

Некогда скучать

— Как обычно проходит ваш день?

— Наша академия, как спортивный интернат. Здесь есть школа, все ее посещают. Занятия идут с 7.00 до 12.00. После обеда 4 часа тренируемся. За это отвечают главный тренер (англичанин) и пять ассистентов. В основном отрабатываем удары и технику. Бывают тренировочные матчи. В конце час-два занимаюсь сам.

Вечером — фитнес. Для взмахов клюшкой надо много сил, и гольфисту следует быть в хорошей физической форме. Иначе можно повредить спину или растянуть мышцы.

— Успех в гольфе зависит от таланта или трудолюбия?

— Без таланта никак, но трудолюбие важнее. Чем больше занимаешься, тем выше вероятность достичь цели. Обожаю самосовершенствоваться.

Один шанс на миллион

— Попадали в лунку с первого удара?

— Дважды. Впервые — в 11 лет на дебютном турнире в Алматы. Во второй раз — на тренировке в Бишкеке.

— Что тогда чувствовали?

— Эмоции были непередаваемые! По статистике, шанс забить с первого удара — один на миллион. Многим не удается сделать это за всю жизнь.

Фото @ijga_hiltonhead. Жантай Малатаев на одном из турниров в США

— На некоторых турнирах за такие удары вручают машину. Хотели бы там выступить?

— Конечно. Но это профессиональные турниры, а я еще любитель.

Радость игры

— Как складывается ваша карьера в США?

— Выступил на 30 турнирах. Большинство прошло во Флориде — Орландо, Тампе, Майами... Всегда представляю Кыргызстан. Выиграл две золотые награды, много серебряных и бронзовых. В 2019-м стал третьим на одном из крупнейших юниорских чемпионатов в стране — Faldo Series US Grand Final. Это пока мой главный успех. В последнем раунде за 18 лунок сделал два «игла».

Порой приходится играть в непогоду. Если вдруг начался дождь и результаты ухудшились, важно не сдаваться и сохранять хладнокровие. Гольф — это прежде всего ментальная игра.

В этом году окончу академию. Хотел напоследок выиграть как можно больше турниров. В марте победил при сильном ветре. Вскоре из-за эпидемии все состязания отменили.

— Чем займетесь после окончания академии?

— Буду изучать маркетинг и выступать за команду университета в штате Теннесси. Туда пригласил тренер по гольфу, увидевший меня на соревнованиях. Я разузнал об этом университете, посоветовался с родителями и подписал контракт.

— Бываете в Кыргызстане?

— Дважды в год. На зимних каникулах провожу там две недели, на летних — месяц-два. В это время тренируюсь в клубе, где начинал. Если хоть чуть-чуть пропущу, уровень может упасть.

Из-за загруженности в академии не могу ездить на турниры со сборной КР. Надеюсь, скоро будет больше времени. Возможно, сыграю за сборную осенью.

Пиджак, как у Тайгера Вудса

— С кем-то из именитых гольфистов познакомились?

— С Дастином Джонсоном и Джорданом Спитом, входящими в число лучших в Америке. Мы встретились, когда они играли рядом с нашей академией.

— Как относитесь к Тайгеру Вудсу?

— Это мой кумир. Уважаю его за упорство, яркую карьеру и множество титулов. У него бывали травмы, и некоторые специалисты списали его со счетов. Однако в 2019-м он после долгого перерыва выиграл турнир Masters — самый престижный в гольфе.

— Какова ваша главная цель?

— Сыграть в штате Джорджия на знаменитом поле Augusta National. Именно там проводится Masters. Мечтаю заполучить зеленый пиджак, вручаемый его победителю.

Фото героя интервью. Жантай Малатаев в США

Хочу попасть на Олимпиаду-2024 и добиться, чтобы о Кыргызстане узнало как можно больше любителей гольфа в мире.

— Чего хотите достичь в жизни?

— Быть счастливым и не умереть бедным.