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Спорт

Гольфист из Кыргызстана победил на турнире в США

Фото Андрея Мымрина. Гольфист Жантай Малатаев

Гольфист из Кыргызстана победил на турнире в Южной Каролине (США). Об этом 24.kg сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Андрей Мымрин.

В международном турнире Elite Series Hurricane Junior Golf Tour участвовали 46 спортсменов из 15 стран. В их числе был 17-летний кыргызстанец Жантай Малатаев, уже имеющий успешный опыт выступлений в США.

«Во время соревнований дул сильный ветер. Жантай выбрал верную стратегию. Был сосредоточен и стабилен. Лидировал после первого и второго раундов, а затем выиграл и плей-офф», — отметил Андрей Мымрин.
Ссылка: https://24.kg/sport/146482/
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