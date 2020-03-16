При пустых трибунах. В Кыргызстане прошел первый тур чемпионата по футболу

В Кыргызской премьер-лиге 14-15 марта прошли четыре матча первого тура.

«Абдыш-Ата» со счетом 2:0 одолела «Кара-Балту». Голы забили Максат Алыгулов (88-я минута) и Орозбек Тимур уулу (90-я минута).

Действующий чемпион «Дордой» разгромил «Илбирс» — 6:1. У победителей отличились Мирлан Мурзаев (7-я и 12-я минута), Бекжан Сагынбаев (11-я минута), Фархат Мусабеков (31-я минута) и Кайрат Жыргалбек уулу (36-я и 53-я минута), у проигравших — Аманжан Жаныбек уулу (73-я минута).

«Нефтчи» обыграл «Лидер-Чемпион» — 1:0. Результативный удар нанес Умидилло Иминов (54-я минута).

«Каганат» и «Алга» победителя не выявили — 0:0.

Чтобы не допустить появление и распространение коронавируса, все матчи провели при пустых трибунах. Ограничение будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.

Поскольку в чемпионате участвует нечетное количество команд (девять), каждый тур одна будет пропускать. В этом туре отдыхал «Алай».

В турнирной таблице лидирует «Дордой». У него уже шесть очков. Ранее в перенесенном матче 12-го тура он победил «Нефтчи» — 2:1. Игры второго тура пройдут 20-22 марта.