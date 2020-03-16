08:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

При пустых трибунах. В Кыргызстане прошел первый тур чемпионата по футболу

В Кыргызской премьер-лиге 14-15 марта прошли четыре матча первого тура.

«Абдыш-Ата» со счетом 2:0 одолела «Кара-Балту». Голы забили Максат Алыгулов (88-я минута) и Орозбек Тимур уулу (90-я минута).

Действующий чемпион «Дордой» разгромил «Илбирс» — 6:1. У победителей отличились Мирлан Мурзаев (7-я и 12-я минута), Бекжан Сагынбаев (11-я минута), Фархат Мусабеков (31-я минута) и Кайрат Жыргалбек уулу (36-я и 53-я минута), у проигравших — Аманжан Жаныбек уулу (73-я минута).

«Нефтчи» обыграл «Лидер-Чемпион» — 1:0. Результативный удар нанес Умидилло Иминов (54-я минута).

«Каганат» и «Алга» победителя не выявили — 0:0.

Чтобы не допустить появление и распространение коронавируса, все матчи провели при пустых трибунах. Ограничение будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.

Поскольку в чемпионате участвует нечетное количество команд (девять), каждый тур одна будет пропускать. В этом туре отдыхал «Алай».

В турнирной таблице лидирует «Дордой». У него уже шесть очков. Ранее в перенесенном матче 12-го тура он победил «Нефтчи» — 2:1. Игры второго тура пройдут 20-22 марта.
Ссылка: https://24.kg/sport/146542/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
Победа «Шахтера», рекорд «Манчестер Юнайтед». В Лиге Европы — 1/8 финала
Стоимость игроков футбольной премьер-лиги Кыргызстана подсчитали эксперты
«Ливерпуль» сложил полномочия победителя Лиги чемпионов
«Аталанта» и «РБ Лейпциг» — первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Коронавирус вносит корректировки. Матчи Лиги чемпионов пройдут без зрителей
В Лиге чемпионов определятся первые четвертьфиналисты
Игрок футбольного «Тоттенхэма» залез на трибуну ради драки с фанатом
Вратарь спас команду, забив гол на последней минуте
Триумф «Манчестер Юнайтед», провал «Арсенала». Результаты матчей Лиги Европы
Лига чемпионов. «Реал» и «Ювентус» проиграли первые матчи плей-офф
Популярные новости
Чемпион мира по&nbsp;таэквондо: Соперников с&nbsp;Запада шокировала мощь кыргызстанцев Чемпион мира по таэквондо: Соперников с Запада шокировала мощь кыргызстанцев
Волейболистка, которая привлекает не&nbsp;только игрой, но&nbsp;и&nbsp;яркой внешностью Волейболистка, которая привлекает не только игрой, но и яркой внешностью
&laquo;Ливерпуль&raquo; сложил полномочия победителя Лиги чемпионов «Ливерпуль» сложил полномочия победителя Лиги чемпионов
Гольфист из&nbsp;Кыргызстана победил на&nbsp;турнире в&nbsp;США Гольфист из Кыргызстана победил на турнире в США
Бизнес
6&nbsp;фактов об&nbsp;исламском финансировании от&nbsp;Чубака ажы Жалилова 6 фактов об исламском финансировании от Чубака ажы Жалилова
Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей
Каждый клиент АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; может лично убедиться в&nbsp;точности налива топлива Каждый клиент АЗС «Газпромнефть» может лично убедиться в точности налива топлива
Марат Аманкулов: Главным принципом государства должна стать справедливость Марат Аманкулов: Главным принципом государства должна стать справедливость
16 марта, понедельник
08:31
Мухаммедкалый Абылгазиев и Аскар Мамин снова поговорили по телефону Мухаммедкалый Абылгазиев и Аскар Мамин снова поговорили...
08:30
При пустых трибунах. В Кыргызстане прошел первый тур чемпионата по футболу
08:13
Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до девяти
08:00
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 марта, воскресенье
21:34
Антарктида и Гренландия теряют лед быстрее в шесть раз, чем 30 лет назад
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 марта: без осадков
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень не превышен
19:25
В США попросили преступников прекратить криминальную деятельность: коронавирус
19:22
Спекуляция на продуктах питания: Финпол начал досудебное производство