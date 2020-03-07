11:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Из-за коронавируса введен запрет на проведение спортивных мероприятий

Принято решение временно запретить проведение молодежных и спортивно-массовых мероприятий. Об этом сообщили в Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Отмечается, что решение принято для предупреждения заражения коронавирусной инфекцией и недопущения ее распространения. Запрет будет действовать до стабилизации ситуации.

«Соответствующее поручение уже дано руководителям учреждений, находящихся в ведении Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта и областных управлений. Даты основных мероприятий будут скорректированы», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее в стране запретили проведение любых культурно-массовых мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/sport/145785/
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
За сокрытие пребывания в странах с коронавирусом кыргызстанцев могут наказать
Эркин Асрандиев: В Кыргызстане есть достаточный запас продуктов
Число людей, заразившихся коронавирусом, превысило 100 тысяч человек
Цифра дня. 1 тысячу 333 человека обследовали на коронавирус в Кыргызстане
Отменят ли Нооруз, День Победы и Бессмертный полк, в мэрии Бишкека не знают
13 кыргызстанцев скрыли, что посещали страны, где распространен коронавирус
Митинги запретили и в Ленинском районе Бишкека
Водители-кыргызстанцы, застрявшие на границе Ирана, просят МИД решить вопрос
В ДУМК решили рассказывать о коронавирусе на пятничных намазах
В Кыргызстане наладят производство медицинских масок
Популярные новости
Чемпионка мира по&nbsp;карате, в&nbsp;которой сочетается сила и&nbsp;роскошная внешность Чемпионка мира по карате, в которой сочетается сила и роскошная внешность
Кикбоксер, тренер, офицер. История чемпиона Рустама Ибрагимова Кикбоксер, тренер, офицер. История чемпиона Рустама Ибрагимова
Кыргызстанцы заняли третье место на&nbsp;танцевальном турнире в&nbsp;Португалии Кыргызстанцы заняли третье место на танцевальном турнире в Португалии
Игрок футбольного &laquo;Тоттенхэма&raquo; залез на&nbsp;трибуну ради драки с&nbsp;фанатом Игрок футбольного «Тоттенхэма» залез на трибуну ради драки с фанатом
Бизнес
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; поздравляет с&nbsp;Международным женским днем 8&nbsp;Марта! ОАО «Кыргызтелеком» поздравляет с Международным женским днем 8 Марта!
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
7 марта, суббота
11:29
Из-за коронавируса введен запрет на проведение спортивных мероприятий Из-за коронавируса введен запрет на проведение спортивн...
11:12
Больше всего женятся и разводятся в Кыргызстане в Ошской области
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 марта
10:52
Пловцы из Кыргызстана выиграли две медали в Словакии
10:43
Фильм кыргызского режиссера покажут на международном кинофестивале в США