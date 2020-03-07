Из-за коронавируса введен запрет на проведение спортивных мероприятий

Принято решение временно запретить проведение молодежных и спортивно-массовых мероприятий. Об этом сообщили в Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Отмечается, что решение принято для предупреждения заражения коронавирусной инфекцией и недопущения ее распространения. Запрет будет действовать до стабилизации ситуации.

«Соответствующее поручение уже дано руководителям учреждений, находящихся в ведении Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта и областных управлений. Даты основных мероприятий будут скорректированы», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее в стране запретили проведение любых культурно-массовых мероприятий.